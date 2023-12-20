Матыцин Казьма Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Матыцин Николай Северьянов
Мать: Матыцина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матыцина Анна Калинина
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Матыцин Ефим Казьмин
Мать ребёнка: Матыцина Анна Калинина
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Матыцина Анна Калинина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Матыцина) Прасковья Казмина
Мать ребёнка: Матыцина Анна Калинина
Смерть
Неизвестно