(Майкова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Майкова) Антонина Федоровна

(Майкова) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1863

Отец: Майков Федор Семенович

Мать: Майкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
09.02.1892

Сын: Цубербиллер Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1893

Дочь: Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Цубербиллер Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Булгакова Анна Валадимировна

Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович

Волгоград
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: Булгакова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close