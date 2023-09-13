(Майкова) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1863
Отец: Майков Федор Семенович
Мать: Майкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
09.02.1892
Сын: Цубербиллер Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
30.03.1893
Дочь: Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
12.11.1894
Сын: Цубербиллер Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Булгакова Анна Валадимировна
Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович
Волгоград
Рождение ребёнка
13.05.1899
Дочь: Булгакова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Цубербиллер Владимир Владимирович
Смерть
Неизвестно