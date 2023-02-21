Туполев Андрей Николаевич
Место рожденияс. Пустомазово, Кимрский район, Тверская область
Дата рождения1888
Дата смерти23.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Пустомазово, Кимрский район, Тверская область
Место жительства
С 1941 по 1943
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1943
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
23.12.1972