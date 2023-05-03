Моисеева Инна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеева Инна Викторовна

Моисеева Инна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971

Отец: Моисеев Виктор

Мать: Лариса

Рождение ребёнка
19.05.1997

Дочь: Прокофьева Алиса Игоревна

Отец ребёнка: Прокофьев Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Игорь Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close