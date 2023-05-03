Моисеева Инна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1971
Отец: Моисеев Виктор
Мать: Лариса
Рождение ребёнка
19.05.1997
Дочь: Прокофьева Алиса Игоревна
Отец ребёнка: Прокофьев Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Игорь Николаевич