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Сорокина Раиса Ивановна

Место рождения

Рошаль, Рошаль, Московская область

Дата рождения

08.10.1933

Дата смерти

28.05.2020

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1933

Отец: Сорокин Иван Ефимович

Мать: Швецова Анна Семеновна

Рошаль, Рошаль, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Анатолий Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.05.2020