Сорокина Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1933
Дата смерти28.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1933
Отец: Сорокин Иван Ефимович
Мать: Швецова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Анатолий Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
28.05.2020