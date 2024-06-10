Лиликина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиликина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лиликин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Лиликина Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лиликина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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