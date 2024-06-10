Лиликина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лиликин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Лиликина Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лиликина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Лиликин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно