Вотинцева (Быкова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева (Быкова) Александра Михайловна

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

31.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909

Отец: Быков Михаил Лукич

Мать: Быкова Ольга Евстафиевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Николай Савватеевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Николай Савватеевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Николай Савватеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Николай Савватеевич

Смерть
Неизвестно
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