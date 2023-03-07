Вотинцева (Быкова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909
Отец: Быков Михаил Лукич
Мать: Быкова Ольга Евстафиевна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно