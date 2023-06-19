Мекотин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМекотин Федор Иванович

Мекотин Федор Иванович

Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мекотин Иван Данилов

Мать: Татьяна Ильина

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1876

Жена: Агафья Гаврилова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Никотин Евсей

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Никотин Емельян

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Синицына Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Никотина Прасковья

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Никотин Савелий

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
После 1910
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край