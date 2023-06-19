Мекотин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Мекотин Иван Данилов
Мать: Татьяна Ильина
Бракосочетание
1876
Жена: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Никотин Евсей
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Никотин Емельян
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Синицына Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Никотина Прасковья
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Никотин Савелий
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Смерть
После 1910
Долгово, Новичихинский муниципальный район, Алтайский край