Рыбникова (Рыбникова) Агрофена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова (Рыбникова) Агрофена Антоновна

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Место рождения

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1908

Дата смерти

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1908
Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
1908

Отец: Рыбников Антон

Мать: не указана

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Ильясова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Зенина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1937

Дочь: Ерхан Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1939

Сын: Зенин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.06.1942

Дочь: Смолянская Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.07.1978
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