Рыбникова (Рыбникова) Агрофена Антоновна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти06.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1908
Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение
1908
Отец: Рыбников Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Ильясова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Зенина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1937
Дочь: Ерхан Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1942
Дочь: Смолянская Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Зенин Василий Яковлевич
Смерть
06.07.1978