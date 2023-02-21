Ненашкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1898
Дата смерти17.06.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1923
Дочь: Ненашкина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Ненашкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1928
Сын: Ненашкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ненашкин Василий Иванович
Смерть
17.06.1936