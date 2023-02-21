Ненашкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашкина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1898

Дата смерти

17.06.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1923

Дочь: Ненашкина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Ненашкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1928

Сын: Ненашкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ненашкин Василий Иванович

Смерть
17.06.1936
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