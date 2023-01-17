Файзуллин Икрам
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Файзуллин Файзулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Нуркаева Флюра
Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарида
Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзуллин Ахмет
Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файзуллина Мавтуха
Смерть
Неизвестно