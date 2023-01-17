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Файзуллин Икрам

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Место рождения

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Файзуллин Файзулла

Мать: не указана

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Нуркаева Флюра

Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарида

Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзуллин Ахмет

Мать ребёнка: Файзуллина Мавтуха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файзуллина Мавтуха

Смерть
Неизвестно
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