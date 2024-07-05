Фомин Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения02.12.1893
Дата смерти17.12.1893
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1893
Отец: Фомин Косьма
Мать: Татьяна Васильевна
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Смерть
17.12.1893
Причина смерти: послаборождению | https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/252