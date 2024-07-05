Фомин Николай Кузьмич 02.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Николай Кузьмич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

02.12.1893

Дата смерти

17.12.1893

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1893

Отец: Фомин Косьма

Мать: Татьяна Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/258?center=2082+3616 или страницы заканчиваются октябрем. записи о рождении нет
Смерть
17.12.1893
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: послаборождению | https://ya.ru/archive/catalog/107ff2a1-6174-40b1-a46c-601673f499d8/252

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