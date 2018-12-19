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Березина Ника Максимовна
Березина Ника Максимовна
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
19.12.2018
Пол
Женский
Отец
Березин Максим Валерьевич
1987 г.р.
Мать
Березина (Мартынова) Юлия Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2018
Отец:
Березин Максим Валерьевич
Мать:
Березина Юлия Владимировна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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