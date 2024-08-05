Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1691
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно