Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1691

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно

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