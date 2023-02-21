Ширяев Евсей Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Ширяев Ананий Киреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Мать ребёнка: Ширяева Афросинья Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Мать ребёнка: Ширяева Афросинья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно