Ширяев Евсей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Евсей Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Ширяев Ананий Киреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Ширяев Дорофей Евсеевич

Мать ребёнка: Ширяева Афросинья Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Ширяев Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Ширяева Афросинья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Афросинья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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