Бакулин Олег
Место рождения
Дата рождения13.12.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1981 по 1982
школа 46
Образование
С 1982 по 1992
школа 2
Бракосочетание
?.03.1994
Жена: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
15.04.1995
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
19.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Место жительства
Неизвестно