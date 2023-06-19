Бакулин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Олег

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

13.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1974

Отец: Бакулин ?

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Образование
С 1981 по 1982
школа 46
Образование
С 1982 по 1992
школа 2
Бракосочетание
?.03.1994

Жена: Бакулина Елена

Рождение ребёнка
15.04.1995

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно