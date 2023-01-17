Солдатенко (Мозолевская) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенко (Мозолевская) Марина Сергеевна

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Место рождения

Макеевка

Дата рождения

05.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1989

Отец: Мозолевский Сергей Борисович

Мать: Чёрная Наталья Анатольевна

Место жительства
С 1989
Бракосочетание
Между 2005 и 2013

Муж: Солдатенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
19.11.2013

Дочь: Солдатенко Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Солдатенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.07.2015

Дочь: Солдатенко Валерия Викторовна

Отец ребёнка: Солдатенко Виктор Иванович

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