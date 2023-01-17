Солдатенко (Мозолевская) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1989
Место жительства
С 1989
Бракосочетание
Между 2005 и 2013
Рождение ребёнка
19.11.2013
Дочь: Солдатенко Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Солдатенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
28.07.2015
Дочь: Солдатенко Валерия Викторовна
Отец ребёнка: Солдатенко Виктор Иванович