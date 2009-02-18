Дәминова (Дәминова) Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова (Дәминова) Диана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2009

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2009

Отец: Дәминов Руслан

Мать: Дәминова Ольга

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