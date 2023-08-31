Дрокова (Мачихина) Елена Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрокова (Мачихина) Елена Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1970

Отец: не указан

Мать: Мачихина Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроков Иван Владимирович

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.01.1993

Дочь: Никитина Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Дроков Иван Владимирович

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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