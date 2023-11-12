Прокофьева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти12.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович
Костино
Рождение ребёнка
14.11.1888
Сын: Прокофьев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович
Костино
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович
Костино
Смерть
12.05.1913
Костино