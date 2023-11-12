Прокофьева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

12.05.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович

Костино
Рождение ребёнка
14.11.1888

Сын: Прокофьев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович

Костино
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прокофьев Яков Петрович

Отец ребёнка: Прокофьев Петр Петрович

Костино
Смерть
12.05.1913
Костино
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