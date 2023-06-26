Загуменнов Олег Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1994
Дочь: Загуменнова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.1994
Сын: Загуменнов Кирилл Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности