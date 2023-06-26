Загуменнов Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуменнов Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1994

Дочь: Загуменнова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.1994

Сын: Загуменнов Кирилл Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности