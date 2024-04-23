Минодора Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти23.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Петрович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1881
Муж: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фома Семёнович
Отец ребёнка: Семён 2
Рождение ребёнка
21.01.1888
Сын: Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1890
Сын: Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Петрович
Рождение ребёнка
06.06.1892
Дочь: Дария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1893
Сын: Николай Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1896
Сын: Архип Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Смерть
23.03.1902