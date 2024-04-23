Минодора Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минодора Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

23.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.
Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Петрович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1881

Муж: Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Фома Семёнович

Отец ребёнка: Семён 2

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1892

Дочь: Дария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Николай Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Архип Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
23.03.1902

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