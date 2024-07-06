Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1927
Дата смерти28.03.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927
Отец: Горобец Максим Григорьевич
Мать: Ямпольская Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1950
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
?.10.1952
Сын: Ярышев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
12.10.1955
Сын: Ярышев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович
Смерть
28.03.1987