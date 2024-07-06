Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна 17.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1927

Дата смерти

28.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1927

Отец: Горобец Максим Григорьевич

Мать: Ямпольская Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярышев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
19.12.1950

Сын: Ярышев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
?.10.1952

Сын: Ярышев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
12.10.1955

Сын: Ярышев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Ярышев Сергей Степанович

Смерть
28.03.1987

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