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Занегин Александр Николаевич

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1923

Дата смерти

27.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Занегина Варвара Алексеевна

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Призыв на военную службу
18.01.1942
Раненбургский РВК Рязанская обл., Раненбургский р-н ст. сержант 212 азсп особ. ВО
Военная служба
10.01.1943
97 сд
Военная награда
12.06.1944
Медаль «За боевые заслуги» ст. сержант
Военная награда
11.01.1945
Медаль «За отвагу» ст. сержант
Военная награда
10.02.1945
Медаль «За отвагу» ст. сержант
Военная награда
24.04.1945
Орден Отечественной войны II степени Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 1495 сап РГК 37 гв. сд 65 А (посмертно)
Смерть
27.04.1945
Убит Германия, д. Фариенхольц, южная окраина, кладбище Последнее место службы: 65 А 1495 сап Старший сержант радист танка Т-34
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