Занегин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти27.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Призыв на военную службу
18.01.1942
Раненбургский РВК Рязанская обл., Раненбургский р-н ст. сержант 212 азсп особ. ВО
Военная служба
10.01.1943
97 сд
Военная награда
12.06.1944
Медаль «За боевые заслуги» ст. сержант
Военная награда
11.01.1945
Медаль «За отвагу» ст. сержант
Военная награда
10.02.1945
Медаль «За отвагу» ст. сержант
Военная награда
24.04.1945
Орден Отечественной войны II степени Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 1495 сап РГК 37 гв. сд 65 А (посмертно)
Смерть
27.04.1945
Убит Германия, д. Фариенхольц, южная окраина, кладбище Последнее место службы: 65 А 1495 сап Старший сержант радист танка Т-34