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Перминова Людмила Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1955

Отец: Козлов Аркадий Иванович

Мать: Фатеева Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1987

Сын: Перминов Роман Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1987

Дочь: Перминова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Валентин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан