Перминова Людмила Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1955
Отец: Козлов Аркадий Иванович
Мать: Фатеева Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1987
Сын: Перминов Роман Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1987
Дочь: Перминова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан