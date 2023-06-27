Вохиянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
Около ?.07.1949
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Полина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Вохиянов Александр
Мать ребёнка: Полина Александровна
Рождение ребёнка
Около 28.12.1951
Дочь: Говорухина Любовь
Мать ребёнка: Полина Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1962
Сын: Вохиянов Виктор
Мать ребёнка: Полина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Александровна
Смерть
Неизвестно