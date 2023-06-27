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Вохиянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Вохиянов Иван Григорьевич

Мать: Вохиянова Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около ?.07.1949

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Полина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Вохиянов Александр

Мать ребёнка: Полина Александровна

Рождение ребёнка
Около 28.12.1951

Дочь: Говорухина Любовь

Мать ребёнка: Полина Александровна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1962

Сын: Вохиянов Виктор

Мать ребёнка: Полина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Александровна

Смерть
Неизвестно