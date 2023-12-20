Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Бракосочетание
03.03.1946
Рождение ребёнка
15.02.1947
Дочь: Ядрова Бабушкина Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.03.1950
Дочь: Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Бабушкин Яков Тимофеевич
Смерть
Неизвестно