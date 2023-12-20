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Теплых Бабушкина Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Теплых Тимофей Иванович

Мать: Набокова Марфа (Мария) Яковлевна

Бракосочетание
03.03.1946

Муж: Бабушкин Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.02.1947

Дочь: Ядрова Бабушкина Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.03.1950

Дочь: Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Бабушкин Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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