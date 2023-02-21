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Зуев Константин Николаевич

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Место рождения

Казахстан, г. Ридер

Дата рождения

12.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1975

Отец: Зуев Николай Тимофеевич

Мать: Артемьева Ольга Васильевна

Казахстан, г. Ридер
Рождение ребёнка
14.02.2004

Дочь: Зуева София Константиновна

Мать ребёнка: Зуева Екатерина Александровна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.09.2014

Сын: Зуев Илья Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Екатерина Александровна

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