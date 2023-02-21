Зуев Константин Николаевич
Место рожденияКазахстан, г. Ридер
Дата рождения12.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1975
Казахстан, г. Ридер
Рождение ребёнка
14.02.2004
Дочь: Зуева София Константиновна
Мать ребёнка: Зуева Екатерина Александровна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.09.2014
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно