Зенченко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зенченко Иван Васильевич
Мать: Зенченко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенченко Евгений Александрович
Мать ребёнка: Зенченко Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенченко Светлана Александровна
Мать ребёнка: Зенченко Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенченко Маргарита
Смерть
Неизвестно