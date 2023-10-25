Зенченко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенченко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенченко Иван Васильевич

Мать: Зенченко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенченко Евгений Александрович

Мать ребёнка: Зенченко Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенченко Светлана Александровна

Мать ребёнка: Зенченко Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенченко Маргарита

Смерть
Неизвестно
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