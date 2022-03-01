Перепелица Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перепелица Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.?
Дочь: Перепелица Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Максим Владимирович
Мать ребёнка: Перепелица Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2022