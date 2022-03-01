Перепелица Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепелица Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.?

Дочь: Перепелица Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Максим Владимирович

Мать ребёнка: Перепелица Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица Валентина Александровна

Смерть
?.03.2022
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