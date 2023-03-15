Рубцов Генадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1968
Отец: Рубцов Виктор Степанович
Мать: Рубцова Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.05.2001
Мать ребёнка: Рубцова Ирина
Рождение ребёнка
24.11.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубцова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Ирина