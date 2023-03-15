Рубцов Генадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Генадий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1968

Отец: Рубцов Виктор Степанович

Мать: Рубцова Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.05.2001

Сын: Рубцов Егор Генадьевич

Мать ребёнка: Рубцова Ирина

Рождение ребёнка
24.11.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубцова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Ирина

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