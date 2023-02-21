Генералова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лапшина Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Генералов Гавриил Данилович

Отец ребёнка: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Даниил Степанович

Ермолово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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