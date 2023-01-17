Сорокина (Мамонтова) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1900
Дата смерти10.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1900
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1967
Ефремов, город Ефремов, Тульская область