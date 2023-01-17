Сорокина (Мамонтова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мамонтова) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.12.1900

Дата смерти

10.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1900

Отец: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Мать: Мамонтова Ефросинья Андреевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сорокин Юрий Семёнович

Отец ребёнка: Сорокин Семён Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Семён Яковлевич

Смерть
10.12.1967
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
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