Зубова (Янковская) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Янковская) Людмила Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янковский Георгий

Мать: Янковская (Клевцова) Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Георгий

Смерть
Неизвестно

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