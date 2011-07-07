Клепальченко (Балакина) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1953
Дата смерти07.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1953
Рождение ребёнка
10.01.1982
Дочь: Новикова Олеся Викторовна
Отец ребёнка: Клепальченко Виктор Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1985
Дочь: Залозных Полина Викторовна
Отец ребёнка: Клепальченко Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2011