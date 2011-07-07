Клепальченко (Балакина) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепальченко (Балакина) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1953

Дата смерти

07.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1953

Отец: Балакин Георгий Федорович

Мать: Балакина Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.01.1982

Дочь: Новикова Олеся Викторовна

Отец ребёнка: Клепальченко Виктор Петрович

Рождение ребёнка
01.09.1985

Дочь: Залозных Полина Викторовна

Отец ребёнка: Клепальченко Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепальченко Виктор Петрович

Смерть
07.07.2011
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