Норкина Гликерия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норкина Гликерия Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1867

Сын: Норкин Ефим Афанасьев

Отец ребёнка: Норкин Афанасий Ларионов

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
20.11.1870

Сын: Норкин Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Норкин Афанасий Ларионов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норкин Афанасий Ларионов

Смерть
Неизвестно
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