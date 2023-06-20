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Коврижных Филипп Андреевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Коврижных Андрей Климонтович

Мать: Коврижных Ирина Харламовна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коврижных Трифон Филиппович

Мать ребёнка: Коврижных Степанида Михайловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно