Нечаева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Нечаев Иван

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Нечаев Федор

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Нечаев Никита

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Нечаев Петр

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Нечаева) Екатерина

Отец ребёнка: Нечаев Илья

Смерть
Неизвестно

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