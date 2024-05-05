Нечаева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Нечаев Иван
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Нечаев Федор
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Нечаев Никита
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Нечаев Петр
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Нечаева) Екатерина
Отец ребёнка: Нечаев Илья
Смерть
Неизвестно