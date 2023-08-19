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Талах Иван Иванович
Талах Иван Иванович
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Место рождения
Бугас
Дата рождения
1938
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Талах Иван Яковлевич
1910 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Талах Иван Яковлевич
Мать:
?
Бугас
Смерть
Неизвестно
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