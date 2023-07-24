(Алексеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1912

Сын: Алексеев Мирон Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Воробьи, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно