(Алексеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1912
Сын: Алексеев Мирон Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьи, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно