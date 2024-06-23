Захар Гаврилов ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Гавриил
Мать: не указана
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (стр.100) https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ (стр.45)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Пафенова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Захаров Георгий
Мать ребёнка: не указана
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (Стр.100)
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно