Захар Гаврилов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Гаврилов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гавриил

Мать: не указана

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (стр.100) https://cgamos.ru/skazki/51-8-45/ (стр.45)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Пафенова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Георгий

Мать ребёнка: не указана

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (Стр.100)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Захаров Семен Захаров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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