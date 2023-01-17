Мусин (Исмагилов) Халит Мухамматзарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин (Исмагилов) Халит Мухамматзарифович

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Место рождения

Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1933

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Исмагилов Мухаммадзариф Исмагилович

Мать: Бибитаифа Шигабетдиновна

Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1959

Дочь: Салаватова Салия Халитовна

Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна

Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Мирзиянова Хамида Халитовна

Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна

Рождение ребёнка
01.12.1965

Сын: Мусин Хамит Халитович

Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна

Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусина Гульсина Сулаймановна

Смерть
1984
Старые Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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