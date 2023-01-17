Мусин (Исмагилов) Халит Мухамматзарифович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
23.07.1959
Дочь: Салаватова Салия Халитовна
Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Мирзиянова Хамида Халитовна
Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна
Рождение ребёнка
01.12.1965
Мать ребёнка: Мусина Гульсина Сулаймановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984