Мельников Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1829 ст.

Сын: Мельников Аристарх Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ехлачиха, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мельников Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ехлачиха, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Мельников Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Ехлачиха, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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