Ковбота Иван
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1925
Сын: Ковбота Петр
Мать ребёнка: Ковбота Федосия
село Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Смерть
Неизвестно
неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
неизвестно