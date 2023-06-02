Ковбота Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковбота Иван

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Ковбота Петр

Мать ребёнка: Ковбота Федосия

село Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Смерть
Неизвестно
неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
неизвестно