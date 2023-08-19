Ерошкин Эдуард Олегович
Место рождения
Дата рождения1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: Ерошкин Олег Николаевич
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.05.1992
Сын: Ерошкин Эдуард Эдуардович
Мать ребёнка: Ерошкина Екатерина
г. Сороки Молдавия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августина Эдуардовна
Мать ребёнка: Ерошкина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Евгения
Зыряновск ВКО
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Екатерина
г. Сороки Молдавия