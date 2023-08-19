Ерошкин Эдуард Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкин Эдуард Олегович

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Ерошкин Олег Николаевич

Мать: Татьяна Алексеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
04.05.1992

Сын: Ерошкин Эдуард Эдуардович

Мать ребёнка: Ерошкина Екатерина

г. Сороки Молдавия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августина Эдуардовна

Мать ребёнка: Ерошкина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Евгения

Зыряновск ВКО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Екатерина

г. Сороки Молдавия
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