Пендюков Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендюков Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пендюкова Акилина Денисовна

Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Пендюков Евгений Константинович

Мать ребёнка: Пендюкова Акилина Денисовна

Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский мещанин.
Смерть
Неизвестно

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