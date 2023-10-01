Пендюков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Пендюков Евгений Константинович
Мать ребёнка: Пендюкова Акилина Денисовна
Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Севастопольский мещанин.
Смерть
Неизвестно