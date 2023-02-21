Неворотова Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеворотова Матрена Алексеевна

Неворотова Матрена Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Неворотов Яков Егорович

Отец ребёнка: Неворотов Егор

Рождение ребёнка
1800

Сын: Неворотов Федот Егорович

Отец ребёнка: Неворотов Егор

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Неворотов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неворотов Егор

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close