Неворотова Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Неворотов Егор
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Неворотов Егор
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Неворотов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неворотов Егор
Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область