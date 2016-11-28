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Фукалов Егор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2016

Отец: Фукалов Константин Николаевич

Мать: Фукалова Ольга