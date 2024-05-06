Любимова Ираида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Василий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Любимова Галина Вячеславовна
Отец ребёнка: Любимов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
31.07.1954
Дочь: Любимова Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Любимов Вячеслав Михайлович
Смерть
Неизвестно