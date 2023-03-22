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Бадарчы Владимир Бадыевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: Бадарчы Бады Хамбааевич

Мать: Бадарчы Ансымаа Дам-Сюрюновна

Рождение ребёнка
04.12.1970

Дочь: Бадарчы Аяна Владимировна

Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна

Рождение ребёнка
12.12.1974

Дочь: Дагба Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна

Рождение ребёнка
08.01.1977

Сын: Бадарчы Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна

Рождение ребёнка
14.08.1982

Дочь: Донгак Ульяна Владимировна

Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна

Рождение ребёнка
10.07.1986

Сын: Бадарчы Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадарчы Эзир Донгаковна

Смерть
Неизвестно
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