Бадарчы Владимир Бадыевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947
Рождение ребёнка
04.12.1970
Дочь: Бадарчы Аяна Владимировна
Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна
Рождение ребёнка
12.12.1974
Дочь: Дагба Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна
Рождение ребёнка
08.01.1977
Сын: Бадарчы Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна
Рождение ребёнка
14.08.1982
Дочь: Донгак Ульяна Владимировна
Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна
Рождение ребёнка
10.07.1986
Сын: Бадарчы Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бадарчы Эзир Донгаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадарчы Эзир Донгаковна
Смерть
Неизвестно